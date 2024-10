Ilrestodelcarlino.it - Bibbiano: "Il Pd ha poco da gioire"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sono ancora nell’aria le parole amare con cui il Pd diha denunciato la quasi completa solitudine in cui per 5 anni ha fatto quadrato attorno all’ex sindaco Andrea Carletti, coinvolto nell’inchiesta Angeli e Demoni e assolto la scorsa settimana: "Tutta questa difficile e gravosa situazione l’abbiamo affrontata in una grande e assordante solitudine. Pochissime personalità ci sono state vicine". Intanto Fratelli d’Italia alza nuovamente il fuoco. "Una speculazione che i bibbianesi non meritano quella del Pd - dice Alberto Bizzocchi, capogruppo a-. Non si festeggia dopo che tante famiglie si sono viste portar via i figli, neanche se i provvedimenti fossero stati tutti legittimi. Il grido di aiuto di bambini e famiglie va gestito nelle sedi opportune. Il cambio di rotta negli affidi, visto come dannoso dal Pd, è una scelta fatta dai magistrati e va rispettata".