Arrestato in provincia di Como un cittadino cinese accusato di violenza sessuale su minorenne (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cronaca giudiziaria torna a far parlare di sé con l’arresto di un uomo di 38 anni, di origine cinese, coinvolto in un caso di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Il fermo è avvenuto grazie a un’operazione congiunta tra la Procura dei Minori di Brescia e i carabinieri di Brembate, portando alla luce gravi accuse nei confronti del soggetto, ora sottoposto agli arresti domiciliari. L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha evidenziato i motivi della pericolosità sociale dell’individuo, il quale ha messo in atto comportamenti tali da giustificare misure cautelari. I dettagli dell’arresto Le indagini si sono concentrate sulle ripetute variazioni di residenza del 38enne. Durante i mesi precedenti all’arresto, l’uomo aveva cambiato più volte dimora, rendendo difficile la sua individuazione. Gaeta.it - Arrestato in provincia di Como un cittadino cinese accusato di violenza sessuale su minorenne Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cronaca giudiziaria torna a far parlare di sé con l’arresto di un uomo di 38 anni, di origine, coinvolto in un caso dinei confronti di una. Il fermo è avvenuto grazie a un’operazione congiunta tra la Procura dei Minori di Brescia e i carabinieri di Brembate, portando alla luce gravi accuse nei confronti del soggetto, ora sottoposto agli arresti domiciliari. L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha evidenziato i motivi della pericolosità sociale dell’individuo, il quale ha messo in atto comportamenti tali da giustificare misure cautelari. I dettagli dell’arresto Le indagini si sono concentrate sulle ripetute variazioni di residenza del 38enne. Durante i mesi precedenti all’arresto, l’uomo aveva cambiato più volte dimora, rendendo difficile la sua individuazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Condannato per violenza sessuale : ragazzo cinese vittima di un errore di traduzione - Il giovane è rimasto dietro le sbarre per 16 mesi prima che la verità venisse fuori. Un errore di traduzione è bastato a farlo finire in carcere. (Ilgiornale.it)

Ragazzo cinese condannato per violenza sessuale - ma era innocente : tutta colpa di un errore di traduzione - Fatto sta che, a causa di quel clamoroso errore, il ragazzo è stato condannato per un anno e 4 mesi tra carcere e domiciliari nel processo per direttissima per violenza sessuale. Nessuno stupro: le dinamiche della vicenda I carabinieri sono intervenuti in un appartamento da dove era partita la segnalazione e, arrivati sul posto, hanno trovato la ragazza chiusa in bagno con un’amica con ... (Dayitalianews.com)

Cinese condannato per violenza sessuale - era innocente : colpa di un errore di traduzione - Non era stupro ma un "tira e molla amoroso". Un errore di traduzione ha portato i giudici a condannare un 26enne cinese per violenza sessuale e lesioni personali nei confronti della compagna, ma è stato assolto perché "il fatto non sussiste".Continua a leggere . (Fanpage.it)