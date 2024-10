Gaeta.it - Arrestato 49enne a Napoli: violazione del divieto di avvicinamento monitorato dal braccialetto elettronico

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio recente didella legge aha destato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei cittadini. Un uomo di 49 anni, già soggetto a un provvedimento didinei confronti della sua ex moglie, è stato preso in custodia dai carabinieri mentre tentava di avvicinarsi alla residenza della donna. La situazione si è svolta nel quartiere Fuorigrotta e sottolinea l’importanza dei braccialetti elettronici nel monitoraggio dei trasgressori. Ladele l’intervento delle forze dell’ordine L’allerta nella centrale operativa è scattata rapidamente non appena ildell’uomo ha segnalato la sua presenza in una zona non autorizzata. Il sistema di monitoraggio, progettato per prevenire contatti non consentiti, ha immediatamente attivato un protocollo di emergenza.