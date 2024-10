Allagamento alla stazione di Cesenatico: treni fermi sulla linea ferroviaria (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua a creare disagi il maltempo che sta imperversando sulla Romagna. A farne le spese è anche la circolazione ferroviaria, che è stata sospesa dalle 16.20 fra le stazioni di Rimini e Cervia, sulla linea Rimini – Ravenna, per il forte maltempo che ha provocato l’allagamento dei binari nella Cesenatoday.it - Allagamento alla stazione di Cesenatico: treni fermi sulla linea ferroviaria Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua a creare disagi il maltempo che sta imperversandoRomagna. A farne le spese è anche la circolazione, che è stata sospesa dalle 16.20 fra le stazioni di Rimini e Cervia,Rimini – Ravenna, per il forte maltempo che ha provocato l’dei binari nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Investito da un treno - il corpo trovato vicino alla galleria. Ferma la linea ferroviaria - Sbalzato dal treno che lo ha investito è stato trovato vicino alla galleria. Ancora un dramma sui binari della linea ferroviaria che collega Roma a Civitavecchia. Un uomo, trovato cadavere. Al centro delle cronache ancora i comuni del litorale nord della provincia di Roma. Tre interventi in tre... (Romatoday.it)

15 milioni di euro per la linea ferroviaria Udine - Cividale - Avvio dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Udine Cividale previsto per il 2026. Nel 2025 verranno eseguiti, invece, quelli relativi all'adeguamento tecnologico e alla messa in sicurezza della linea stessa. Per questa prima trance sono disponibili quasi 42 milioni di euro. Il... (Udinetoday.it)

Maltempo - paura nel Nord Italia : torrenti esondati - chiuse autostrada e linea ferroviaria. Bimbi bloccati a scuola a Celle Ligure. Domani niente lezion a Genova - La Spezia e Savona - Maltempo nel Nord Italia, situazione già critica in Liguria. Fiumi esondati e strade allagate. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e... (Leggo.it)