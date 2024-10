Treni e bus nello sciopero del 18 ottobre 2024. Solo sfiorata Trenitalia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 - Un nuovo venerdì nero per i trasporti, ma i disagi non coinvolgono tutte le città. È questa la situazione che stiamo vivendo oggi, 18 ottobre, giornata in cui i sindacati Al-Cobas e Si-Cobas hanno indetto un nuovo sciopero nazionale di 24 ore. La protesta, che coinvolge anche scuole e uffici e si svolge in contemporanea con l’astensione di otto ore dei metalmeccanici. In programma anche una manifestazione nazionale a Roma. Vediamo chi aderisce allo sciopero dei trasporti e quali sono gli orari garantiti. Quotidiano.net - Treni e bus nello sciopero del 18 ottobre 2024. Solo sfiorata Trenitalia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18- Un nuovo venerdì nero per i trasporti, ma i disagi non coinvolgono tutte le città. È questa la situazione che stiamo vivendo oggi, 18, giornata in cui i sindacati Al-Cobas e Si-Cobas hanno indetto un nuovonazionale di 24 ore. La protesta, che coinvolge anche scuole e uffici e si svolge in contemporanea con l’astensione di otto ore dei metalmeccanici. In programma anche una manifestazione nazionale a Roma. Vediamo chi aderisce allodei trasporti e quali sono gli orari garantiti.

