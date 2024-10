Tragedia in mare, il famoso muore davanti all’amico. Travolto da un’onda anomala, poi il dramma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’immensa Tragedia ha scioccato tutti i suoi fan. Il famoso è morto ad appena 39 anni, tradito dalla sua passione più grande. L’uomo è deceduto, sotto gli occhi di un suo amico, a causa di un’onda anomala che non gli ha dato speranze di sopravvivenza. Si trovava dunque in mare, quando è successo l’impensabile e il suo corpo è stato portato via con violenza dalla corrente. Il famoso è morto nella giornata di venerdì 18 ottobre a Capo Malfatano, nel sud della Sardegna. Purtroppo la potenza dell’acqua marina lo ha portato al largo, come scritto dal sito Leggo, e nulla ha potuto fare per evitare la sua dipartita. Lui era appassionato di onde, di pesca e anche degli scogli e mai avrebbe pensato che questo suo amore potesse essergli fatale. Leggi anche: Tragedia per il famoso 26enne: una imprudenza e la morte sul colpo. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’immensaha scioccato tutti i suoi fan. Ilè morto ad appena 39 anni, tradito dalla sua passione più grande. L’uomo è deceduto, sotto gli occhi di un suo amico, a causa diche non gli ha dato speranze di sopravvivenza. Si trovava dunque in, quando è successo l’impensabile e il suo corpo è stato portato via con violenza dalla corrente. Ilè morto nella giornata di venerdì 18 ottobre a Capo Malfatano, nel sud della Sardegna. Purtroppo la potenza dell’acqua marina lo ha portato al largo, come scritto dal sito Leggo, e nulla ha potuto fare per evitare la sua dipartita. Lui era appassionato di onde, di pesca e anche degli scogli e mai avrebbe pensato che questo suo amore potesse essergli fatale. Leggi anche:per il26enne: una imprudenza e la morte sul colpo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia sfiorata per un famoso comico : stava per tentare il suicidio - salvato in extremis - Stiamo parlando di Alessandro Bolide, famoso comico visto proprio nel cast di Made in Sud. Dopo l’intervento della Polizia, che è riuscita a dissuaderlo dall’idea di farla finita, il diretto interessato ha speso alcune parole sui social per ringraziare tutti dell’affetto: ma cosa è successo? I dettagli a seguire… Famoso comico di Made in Sud tenta il suicidio Alessandro Bolide si trovava nel suo ... (Donnapop.it)

Tragedia il famoso 26enne : una imprudenza e la morte sul colpo. Pubblico sotto choc - L'articolo Tragedia il famoso 26enne: una imprudenza e la morte sul colpo. Le autorità hanno ricordato che è vietato arrampicarsi sul ponte dal quale è precipitato l’influencer. @metrouk The final words of a British influencer who fell to his death while trying to climb Spain’s tallest bridge have been revealed. (Caffeinamagazine.it)

Tragedia a Napoli - morto famoso cantante folgorato in casa : aveva appena 35 anni - sorridi sempre lassu’ e dai forza a chi ti ha amato e voluto bene b viaggio e che gli angeli ti portino all’ altare fra le braccia di dio…. E ancora un altro utente dice: “Avevi una vita davanti come artista neomelodico, come marito …come essere umano come tutto…. non solo nel cuore ma anche nella mente…. (Donnapop.it)