Lapresse.it - Roma Summer Fest, sei date di Ludovico Einaudi all’Auditorium

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Annunciate le nuovedinel 2025. Sei nuovi appuntamenti che entrano nel cartellone delalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone i prossimi 12, 13, 14, 15, 17 e 18 giugno. Il ‘Portraits Tour’ ha preso il via il 9 ottobredel Lingotto di Torino per proseguire a novembre nei grandi teatri d’Europa, già tutti sold out. L’anno musicale si chiuderà al Teatro Dal Verme di Milano con i tradizionali concerti di dicembre che quest’anno saranno diciassette. Tra febbraio e marzo 2025, il tour del musicista toccherà le arene di Germania, Svizzera e Francia, molte delle quali registrano già il tutto esaurito.