Operazioni di controllo a Latina | 165 identificati e 92 veicoli verificati tra le forze dell’ordine

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelle ultime ore, Latina ha visto un'intensa attività di controllo da parte delle forze di polizia e delle autorità competenti. Questa massiccia operazione, che ha coinvolto diverse pattuglie di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, ha avuto come obiettivo principale il monitoraggio delle aree considerate a rischio nella città. Le missioni congiunte hanno portato a riscontri significativi, contribuendo a garantire sicurezza e legalità nella comunità locale. Dettagli dell'operazione di controllo L'operazione ha avuto luogo tra il pomeriggio di ieri e la mattina di oggi, coinvolgendo una mobilitazione di forze considerevole. Grazie alla collaborazione tra i diversi corpi di polizia, sono stati effettuati controlli sistematici in varie zone di Latina, in particolare quelle etichettate come "sensibili" o potenzialmente problematiche.