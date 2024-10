Mondiali Lotta Under 23, l’Italia in gara con 9 Azzurri: obiettivo medaglie (Di venerdì 18 ottobre 2024) E’ tutto pronto a Tirana, in Albania, per i Mondiali di Lotta Under 23. La competizione si svolgerà dal 21 al 27 ottobre e si snoderà tra i tre stili consueti stile libero, greco-romana e Lotta femminile. Ci saranno anche gli Azzurri in gara e punteranno al podio. Come riporta fijlkam.it ‘nello stile libero Rocco Terranova (57 kg), Simone Piroddu (61 kg) e Raffaele Matrullo (79 kg); nella grecoromana Andrea Setti (67 kg), Giovanni Paolo Alessio (72 kg) e Leon Rivalta (82 kg); nella femminile Aurora Russo (59 kg), Laura Godino (65 kg) e Vincenza Amendola (72 kg). Insieme agli atleti ci sono i tecnici Pietro Piscitelli, Giuseppe Giunta e Michele Liuzzi, il delegato federale Salvatore Finizio e l’arbitro Salvatore Pernagallo’. Di seguito il programma di gare – Fonte Fijlkam/fijlkam. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) E’ tutto pronto a Tirana, in Albania, per idi23. La competizione si svolgerà dal 21 al 27 ottobre e si snoderà tra i tre stili consueti stile libero, greco-romana efemminile. Ci saranno anche gliine punteranno al podio. Come riporta fijlkam.it ‘nello stile libero Rocco Terranova (57 kg), Simone Piroddu (61 kg) e Raffaele Matrullo (79 kg); nella grecoromana Andrea Setti (67 kg), Giovanni Paolo Alessio (72 kg) e Leon Rivalta (82 kg); nella femminile Aurora Russo (59 kg), Laura Godino (65 kg) e Vincenza Amendola (72 kg). Insieme agli atleti ci sono i tecnici Pietro Piscitelli, Giuseppe Giunta e Michele Liuzzi, il delegato federale Salvatore Finizio e l’arbitro Salvatore Pernagallo’. Di seguito il programma di gare – Fonte Fijlkam/fijlkam.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lotta - il ravennate Piccinini ancora sul tetto del mondo : ottavo oro ai mondiali master - . Nella lotta greco-romana, categoria kg 70, classe E (fra i. Una carriera sportiva suggellata da una montagna di successi. Si sono chiusi domenica, a Porec in Croazia, i campionati mondiali veterani di lotta greco-romana e di stile libero, a cui hanno preso parte oltre 40 rappresentative nazionali. (Ravennatoday.it)

Lotta - Mondiali master : tanta Bologna con il C.a.b. 1948 - TANTA BOLOGNA A LOTTARE PER L’ITALIA I lottatori veterani di 54 nazioni provenienti da tutti i continenti si sono affrontati a Porec dal 8 al 13 ottobre 2024 Centinaia gli atleti dai 35 ai 60 anni che nelle due discipline della greco romana e libera hanno vissuto le emozioni delle gioie e delle... (Bolognatoday.it)

LIVE Ciclismo - Mondiali U23 2024 in DIRETTA : tanti in lotta per la maglia iridata - l’Italia si affida a Pellizzari - 45, la DIRETTA LIVE di OA Sport inizierà poco prima per non farvi perdere nemmeno una pedalata: BUON DIVERTIMENTO! . Saranno quattro giri intensi, con l’ultima ascesa che arriverà ai -7, poi si andrà fino al finale in pianura. Si passa dunque per la prima volta sulla linea del traguardo, con il circuito vero e proprio con la salita di Witikon (1400 metri al 7,1%) oltre ad altre rampe più o meno ... (Oasport.it)