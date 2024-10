Rompipallone.it - Liverpool, addio Salah: il sostituto a gennaio dalla Serie A

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dall’estero annunciano quello che sarà l’assalto, già a gennaio, per portarsi a casa ildi Mohamed. Ilha già portato via Federico Chiesa alla Juventus e alla Serie A, un altro dei nostri talenti offensivi “rischia” di finire al, con i Reds che in sostanza hanno messo in piedi quella che è una vera e propria rivoluzione con Arne Slot. L’di Jurgen Klopp ha tolto certezze ai titolari e fedelissimi della vecchia gestione e se da una parte restano vivi i rumors sull’di Alisson, con destinazione Bayern Monaco, dall’altra c’è sempre quella legata a Mohamedche potrebbe salutare il club di Anfield, anche se poi è da capire quale sarà la destinazione per l’ex Fiorentina e Roma, in Serie A. Calciomercato: rivoluzioneL’di Mohamedspinge ila degli interrogativi.