Jannik Sinner, capito? Hotel proibito comuni mortali, dove ha dormito | Guarda (Di venerdì 18 ottobre 2024) Jannik Sinner sta alloggiando in un Hotel extra-lusso di Riyad, in Arabia Saudita. Il numero uno al mondo sta infatti disputando il Six Kings Slam in terra araba. Il torneo-esibizione garantisce tanta visibilità , ma anche un montepremi da nababbi. Così l'azzurro ha voluto concedersi lo svizio di soggiornare in un posto da sogno, mentre sta cercando di portarsi a casa l'ennesimo trofeo di questa stagione. Il St. Regis ha 83 camere e suite. I bagni sono in marmo e l'albergo ospita addirittura boutique d'alta moda, ristoranti e un cinema. L'Hotel si trova in prossimità della zona diplomatica di Riyadh e a circa 8 km dalla Grande Moschea di King Khalid. Il prezzo per una notte? La media è di 3mila euro ma in determinati periodi dell'anno si può arrivare anche a 5mila euro a notte.   St. Regis è una catena d'albergheria di lusso di proprietà e gestita da Marriott International.

