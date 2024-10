Isola Sacra avrà una nuova area cani: ecco dove (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fiumicino, 18 ottobre 2024 – Isola Sacra avrà una nuova area cani, che verrà istituito all’interno di uno spazio verde di proprietà comunale, compreso tra via Luigi Mariotti, via Italo Gismondi, via Ernesto Cabruna e Via Jerome Carcopino. La zona, già destinata ad uso pubblico, è stata individuata come ideale per offrire uno spazio sicuro e attrezzato dove i cani potranno correre e socializzare in libertà, sotto la supervisione dei loro proprietari. Un’area chiesta da tempo L’area cani era stata più volte richiesta in passato a gran voce dai residenti della zona, perché lo spazio verde individuato per la sua realizzazione era l’unico posto dove poter portare i cani a passeggio. Non essendoci nemmeno un parco nei dintorni, quello era lo spazio auspicato per realizzare questa richiesta. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fiumicino, 18 ottobre 2024 –una, che verrà istituito all’interno di uno spazio verde di proprietà comunale, compreso tra via Luigi Mariotti, via Italo Gismondi, via Ernesto Cabruna e Via Jerome Carcopino. La zona, già destinata ad uso pubblico, è stata individuata come ideale per offrire uno spazio sicuro e attrezzatopotranno correre e socializzare in libertà, sotto la supervisione dei loro proprietari. Un’chiesta da tempo L’era stata più volte richiesta in passato a gran voce dai residenti della zona, perché lo spazio verde individuato per la sua realizzazione era l’unico postopoter portare ia passeggio. Non essendoci nemmeno un parco nei dintorni, quello era lo spazio auspicato per realizzare questa richiesta.

