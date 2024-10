Il libro della giungla, 57 anni fa usciva il diciannovesimo classico Disney (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nello spazio di Metropolitan Today un evento eccezionale: il 18 ottobre 1967 usciva nelle sale cinematografiche “Il libro della giungla” di Wolfgang Reitherman. Si tratta dell’ultimo film d’animazione prodotto da Walt Disney prima di morire. Il libro della giungla, un grande classico Disney Il libro della giungla, fonte rakuten.tvA proporre la trasposizione dell’omonimo romanzo di Rudyard Kipling a Walt Disney fu lo sceneggiatore Bill Peet che dopo l’uscita di “La spada nella roccia” parlò di come si sarebbero potute realizzare animazioni di animali migliori. Peet fu anche il primo ad intuire che per realizzare il film d’animazione la trama complessa di “Il libro della giungla” andava semplificata. Metropolitanmagazine.it - Il libro della giungla, 57 anni fa usciva il diciannovesimo classico Disney Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nello spazio di Metropolitan Today un evento eccezionale: il 18 ottobre 1967nelle sale cinematografiche “Il” di Wolfgang Reitherman. Si tratta dell’ultimo film d’animazione prodotto da Waltprima di morire. Il, un grandeIl, fonte rakuten.tvA proporre la trasposizione dell’omonimo romanzo di Rudyard Kipling a Waltfu lo sceneggiatore Bill Peet che dopo l’uscita di “La spada nella roccia” parlò di come si sarebbero potute realizzare animazioni di animali migliori. Peet fu anche il primo ad intuire che per realizzare il film d’animazione la trama complessa di “Il” andava semplificata.

