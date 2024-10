Il BKT Tour riparte il 20 ottobre: iniziative dedicate al calcio e ai tifosi in Emilia Romagna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 20 ottobre segna l’inizio del BKT Tour, un progetto promosso dal title sponsor della Serie B, che mira a unire calcio, territorio e memoria storica attraverso eventi che celebrano il legame tra i club e i loro sostenitori. La manifestazione, che si svolgerà in diverse città dell’Emilia Romagna, inaugura la sua prima tappa a Reggio Emilia nel contesto del match tra Reggiana e Frosinone, con la presenza di Giuseppe Alessi, ex calciatore granata, pronto a incontrare i fan. Il BKT Tour e il suo significato per l’Emilia Romagna BKT, azienda leader nel settore degli pneumatici, ha scelto l’Emilia Romagna come meta principale per le sue iniziative di quest’anno, in virtù della presenza di ben quattro squadre nel campionato di Serie B: Reggiana, Cesena, Modena e Sassuolo. Gaeta.it - Il BKT Tour riparte il 20 ottobre: iniziative dedicate al calcio e ai tifosi in Emilia Romagna Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 20segna l’inizio del BKT, un progetto promosso dal title sponsor della Serie B, che mira a unire, territorio e memoria storica attraverso eventi che celebrano il legame tra i club e i loro sostenitori. La manifestazione, che si svolgerà in diverse città dell’, inaugura la sua prima tappa a Reggionel contesto del match tra Reggiana e Frosinone, con la presenza di Giuseppe Alessi, ex calciatore granata, pronto a incontrare i fan. Il BKTe il suo significato per l’BKT, azienda leader nel settore degli pneumatici, ha scelto l’come meta principale per le suedi quest’anno, in virtù della presenza di ben quattro squadre nel campionato di Serie B: Reggiana, Cesena, Modena e Sassuolo.

