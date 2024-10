Tutto.tv - Ex corteggiatore di UeD fa pesanti insinuazioni su Francesca e Martina: mentono?

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un exdi Uomini e Donne, che ha avuto solo una fugace apparizione in studio durante l’edizione in corso del programma, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni piuttosto forti sulle due tronisteSorrentino eDe Ioannon. A quanto pare, chi per un motivo, chi per un altro, entrambe le ragazze non sarebbero sincere.De Ioannon non cerca l’amore a Uomini e Donne? Dure accuse Gianluca Benincasa, fugace exdi Uomini e Donne, ha parlato ai microfoni del programma radiofonico “Non succederà più” ed ha mosso delle accuse piuttostocontroDe Ioannon eSorrentino. Nello specifico, in merito alla prima, Gianluca ha svelato un retroscena avvenuto dietro le quinte.