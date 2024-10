Lanazione.it - Da sala chirurgica a sala parto, salvo il piccolo Romeo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Massa, 18 ottobre 2024 – Una storia a lieto fine per il, che, affetto da cardiopatia congenita, è stato sottoposto ad un intervento salvavita nelladell'Ospedale del cuore di Massa, per l'occasione diventata. Nelle ultime settimane di gestazione le ecocardiografie fetali, eseguite dalla dottoressa Sabrina Costa, avevano rilevato un aggravamento del quadro clinico tale da impedire al, alla nascita, di ossigenarsi anche per i pochi minuti necessari al trasferimento dal secondo piano - che ospita la- al blocco operatorio. Ad assistere lui e la mamma durante ilil team multidisciplinare dell'Ospedale del cuore e ginecologi e ostetriche dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest che, insieme a Monasterio, gestisce l’area nascita integrata.