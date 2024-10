Contro la giustizia basata “sugli umori popolari”. Gran lezione dei giudici sul caso Serena Mollicone (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ogni tanto, non molto spesso a dire il vero, capita di leggere una sentenza e poter esclamare: "Questa è musica per le mie orecchie". È il caso della decisione di secondo grado nel processo per l’omicidio di Serena Mollicone, nel quale gli imputati – già assolti in primo grado – sono stati assolti anche in appello. La sentenza – che può essere letta, per esteso, sulla rivista Giurisprudenza Penale – è, al tempo stesso, un inno all’importanza del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e un monito Contro la giustizia mediatica. Ilfoglio.it - Contro la giustizia basata “sugli umori popolari”. Gran lezione dei giudici sul caso Serena Mollicone Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ogni tanto, non molto spesso a dire il vero, capita di leggere una sentenza e poter esclamare: "Questa è musica per le mie orecchie". È ildella decisione di secondo grado nel processo per l’omicidio di, nel quale gli imputati – già assolti in primo grado – sono stati assolti anche in appello. La sentenza – che può essere letta, per esteso, sulla rivista Giurisprudenza Penale – è, al tempo stesso, un inno all’importanza del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e un monitolamediatica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Serena Mollicone - giudici Appello : accuse contro famiglia Mottola ‘inconsistenti’ - Inoltre nelle motivazioni viene smontata completamente l’ipotesi secondo cui una delle porte dell’alloggio di servizio sarebbe stata l’arma del delitto: secondo l’accusa la giovane sarebbe stata spinta contro la porta riportando la lesione alla testa che si è rivelata mortale. Il procuratore Generale del secondo grado di giudizio aveva chiesto 24 anni per l’ex sottoufficiale e 22 per gli altri ... (Lapresse.it)

Caso Open Arms - Salvini : “In caso di condanna continuerò a lavorare serenamente” - Il leader della Lega risponde anche in merito ai risultati delle elezioni in Austria. "È un ottimo risultato per i nostri alleati" L'articolo Caso Open Arms, Salvini: “In caso di condanna continuerò a lavorare serenamente” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Federica Pellegrini e il caso Carini-Khelif : «Angela non poteva essere serena - la caccia alle streghe fa vomitare» - Leggi anche: Parigi 2024, Angela Carini e il match con Imane Khelif: «Sono stata una grande donna a dire no» Caso Imane Khelif, Meloni incontra Angela Carini: «Meriti una gara equa». Non c’è tema di protesta». Detto ciò ognuno ha diritto di decidere quale è il limite per sé e l’azzurra non è da criticare perché si è ritirata». (Open.online)