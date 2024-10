Coltiva cannabis nel bosco | arrestato un sessantenne

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) CORTONA – Una piantagione dinei boschi di Cortona, nei guai un. I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Cortona e della locale stazione, a conclusione una attività di indagine finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in città, hannoin flagranza di reato un libero professionista di 60 anni, ritenuto responsabile di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nei giorni precedenti infatti, i militari dell’Arma, avevano effettuato mirati servizi di osservazione e pedinamento per il controllo di una piantagione composta da circa 12 piante diindica dell’altezza di 1,20 metro circa cadauna,te nella zona boschiva di pertinenza della abitazione della persona poi tratta in arresto.