Puntomagazine.it - Berthe Morisot: l’opera della pittrice impressionista in mostra a Genova e Torino

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Per il 150° anniversarionascita dell’Impressionismo, il Palazzo Ducale die il GAM didedicano due grandi mostre alla, unica donna tra i fondatori del movimento nato a Parigi Tra gli artisti che, il 15 aprile del 1874, organizzarono a Parigi la prima esposizione degli Indépendants presso lo studio del fotografo Félix Nadar, c’era anche una donna,(1841-1895), che partecipò presentando ben nove opere. Cresciuta in una famiglia agiata e colta, laebbe modo di appassionarsi all’arte e di studiare i dipinti dei grandi maestri sotto la guida di Joseph Guichard, ex allievo di Ingres e di Delacroix.