Allerta meteo in Liguria e Toscana ma anche in Campania: le previsioni per il weekend su maltempo e pioggia

La terza settimana di ottobre si chiude con il maltempo che tiene in ostaggio l'Italia da Nord a Sud: Allerta meteo soprattutto in Toscana e Liguria

Attesi forti temporali e piene dei fiumi : anche sul riminese scatta l'allerta meteo rossa - Le precipitazioni della notte tra il 17 e il 18 ottobre, concentrate sul settore centrale della regione, hanno generato piene su Secchia, Panaro, Reno, Idice, Sillaro, con livelli superiori alle soglie 2. Nella giornata di sabato 19 ottobre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti... (Riminitoday.it)

Meteo Piemonte - pioggia e maltempo : è allerta gialla per altri due giorni - È allerta gialla sul Piemonte per rischio idrogeologico e idraulico per le giornate di venerdì 18 e sabato 19 ottobre, con possibilità di limitate esondazioni dei corsi d'acqua e attivazione fenomeni di versante. Arpa prevede per oggi ancora precipitazioni intense sul nord della regione e nuovi... (Torinotoday.it)

Previsioni meteo Livorno e provincia - prorogata fino a sabato 19 ottobre l'allerta per frane e allagamenti - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYÂ La protezione civile regionale ha prorogato fino alle 23.59 domani, sabato 19 ottobre, l'allerta meteo per rischio idrogeologico (frane e allagamenti) su praticamente tutta la Toscana (ad esclusione della zona a nordovest), Livorno e provincia... (Livornotoday.it)