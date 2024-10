Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 17/10/24

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo dico subito, e come premessa, a me Amal, la corteggiatrice al centro delladidi oggi, non sta simpatica. Potrò cambiare idea in futuro, eh, giudicarebase di pochi elementi è sbagliato, per carità, ma dato che sto qui ed esprimere un parere, il parere per il momento è questo: non mi sta simpatica. L’impressione è quella della classica bella ragazza che è così consapevole di essere una bella ragazza, da rendere urticante il modo in cui si comporta da bella ragazza. L’idea è della classica convintona, quella che ai miei tempi chiamavamo fig* di legno, e che oggi i più giovani chiamano pick me girl.