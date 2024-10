"Torno in paese e vi brucio tutti quelli che siete", 50enne sammichelese arrestato all'aeroporto (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Io ora mi alzo, mi vesto, mi metto un bel vestito, mi vado a fare il biglietto e domani sono in paese Vi vengo a bruciare tutti quelli che siete" questa la minaccia rivolta alla madre e alla sorella da un un 50enne di San Michele di Ganzaria arrestato oggi dai carabinieri all'aeroporto di Cataniatoday.it - "Torno in paese e vi brucio tutti quelli che siete", 50enne sammichelese arrestato all'aeroporto Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Io ora mi alzo, mi vesto, mi metto un bel vestito, mi vado a fare il biglietto e domani sono inVi vengo a bruciareche" questa la minaccia rivolta alla madre e alla sorella da un undi San Michele di Ganzariaoggi dai carabinieri all'di

