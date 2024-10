Six Kings Slam via a torneo più ricco di sempre | 15 milioni per la sola partecipazione

Six Kings Slam, via a torneo più ricco di sempre: 1,5 milioni per la sola partecipazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sei tennisti, compreso Jannik Sinner, per un montepremi da urlo. Tutto pronto per la prima edizione del Kings Six Slam, torneo di esibizione che inizia oggi a Riad, in Arabia Saudita. I migliori tennisti del pianeta si affronteranno in un torneo che promette emozioni senza fine. In palio per i partecipanti c’è il montepremi più ricco di sempre. Ognuno dei tennisti in gara intascherà infatti un milione e mezzo di euro per la sola partecipazione mentre, in caso di vittoria, la cifra si quadruplicherà raggiungendo i 6 milioni. Si tratta, come detto, della cifra più alta di sempre messa in palio da un torneo di tennis. Basti pensare che i montepremi più alti tra gli Slam sono quelli di Wimbledon e degli US Open: 3,6 milioni. Il Roland Garros e gli Australian Open garantiscono invece al vincitore cifre più basse, rispettivamente 2,7 e 2,2 milioni di euro. .com - Six Kings Slam, via a torneo più ricco di sempre: 1,5 milioni per la sola partecipazione Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sei tennisti, compreso Jannik Sinner, per un montepremi da urlo. Tutto pronto per la prima edizione delSixdi esibizione che inizia oggi a Riad, in Arabia Saudita. I migliori tennisti del pianeta si affronteranno in unche promette emozioni senza fine. In palio per i partecipanti c’è il montepremi piùdi. Ognuno dei tennisti in gara intascherà infatti un milione e mezzo di euro per lamentre, in caso di vittoria, la cifra si quadruplicherà raggiungendo i 6. Si tratta, come detto, della cifra più alta dimessa in palio da undi tennis. Basti pensare che i montepremi più alti tra glisono quelli di Wimbledon e degli US Open: 3,6. Il Roland Garros e gli Australian Open garantiscono invece al vincitore cifre più basse, rispettivamente 2,7 e 2,2di euro.

Six Kings Slam 2024 : il tabellone delle semifinali. Sinner e Alcaraz affrontano i mostri sacri Djokovic e Nadal - Il fuoriclasse maiorchino ha annunciato giorni fa il proprio ritiro dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga (Spagna) e sfiderà il connazionale in una condizione fisica che non può essere ottimale. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto i loro incontri odierni, in apertura del Six Kings Slam, l’esibizione di scena sul veloce indoor a Riad (Arabia Saudita) e con compensi a dir poco astronomici: ... (Oasport.it)

Daniil Medvedev guadagna 1 - 5 milioni di dollari per una performance fulminea ai Six Kings Slam - Nel secondo set, pur riuscendo a segnare tre game, il russo non è riuscito a ribaltare le sorti del match. Daniil Medvedev, il noto tennista russo, ha fatto notizia per il suo guadagno incredibile in un breve incontro nei quarti di finale del Six Kings Slam, tenutosi a Riad, Arabia Saudita. Questa serata, seppur breve, lo ha visto agire come uno sparring partner per Sinner, sottolineando così la ... (Gaeta.it)

Six Kings Slam 2024 - Carlos Alcaraz stende Holger Rune e sfida contro Nadal in semifinale - Sullo score di 6-2, dunque, cala il sipario sul secondo e ultimo quarto del torneo in questione. Jannik Sinner batte e Carlos Alcaraz risponde. 14 ATP) un po’ confusionario e molto falloso. Nel secondo set l’allievo di Juan Carlos Ferrero dilaga. Lo spagnolo (n. 2 del mondo) ha confermato i pronostici e si è imposto nei quarti di finale del torneo di esibizione a Riad, Six Kings Slam. (Oasport.it)