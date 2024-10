Spazionapoli.it - Recupero Meret, quanto manca? Arriva la decisione del club in queste ore

Spazionapoli.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il rientro di Alexsi avvicina, ma sembra non essere ancorato il momento: spunta ladel Napoli proprio in questo ore. Il Napoli aspetta il ritorno di Alex. Il portiere azzurro si è dovuto fermare per una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tempi dinon cosi brevi, e cosi Antonio Conte ha deciso di affidarsi ad Elia Caprile che è riuscito a rispettare le attese, dando all’allenatore una dose importante di fiducia tra i pali. Eppure, il titolare resta proprioed il suo rientro è atteso. Ma quando tornerà effettivamente in campo? Le prossime partite saranno molto importanti per gli azzurri, visto che si spera di poter portare a casa un numero di punti considerevole in vista del tour de force che ci sarà in pieno autunno.