Piscina don Minzoni Firenze, al via i lavori (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – Nella giornata di oggi è previsto l'arrivo del materiale da installare, così da ripristinare la normalità alla microPiscina don Minzoni. I problemi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono stati causati da uno 'scambiatore' (un elemento fondamentale della caldaia che serve a trasmettere calore all'acqua, la cui sostituzione non rientrava negli interventi di efficientamento energetico che sono terminati qualche tempo fa) per una manutenzione ordinaria del vecchio gestore svolta in modo non adeguato in quella parte dell’impianto. L'emergenza si è verificata successivamente ad un'improvvisa interruzione di energia elettrica: una volta riattivato il sistema di pompaggio ha riversato detriti all'interno della vasca. Lanazione.it - Piscina don Minzoni Firenze, al via i lavori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Nella giornata di oggi è previsto l'arrivo del materiale da installare, così da ripristinare la normalità alla microdon. I problemi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono stati causati da uno 'scambiatore' (un elemento fondamentale della caldaia che serve a trasmettere calore all'acqua, la cui sostituzione non rientrava negli interventi di efficientamento energetico che sono terminati qualche tempo fa) per una manutenzione ordinaria del vecchio gestore svolta in modo non adeguato in quella parte dell’impianto. L'emergenza si è verificata successivamente ad un'improvvisa interruzione di energia elettrica: una volta riattivato il sistema di pompaggio ha riversato detriti all'interno della vasca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze : furto in appartamento di viale Don Minzoni. Tre arresti - La polizia di Stato e la Municipale hanno arrestato a Firenze, con l’accusa di furto in appartamento, tre giovani originari dell’Est Europa: si tratta di due donne di 20 e 22 anni e di un uomo di 20 L'articolo Firenze: furto in appartamento di viale Don Minzoni. . arresti proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Tramvia Firenze : posa dei cavi della linea in viale Don Minzoni. Come cambia la viabilità dal 26 agosto - Da lunedì 26 agosto 2024 sono in programma i lavori per la posa dei cavi della linea di contatto in viale Don Minzoni L'articolo Tramvia Firenze: posa dei cavi della linea in viale Don Minzoni. Proseguono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. . e cambia la. (Firenzepost.it)