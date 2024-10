Lanazione.it - Pallamano Sdg Spezia. Un derby da incorniciare

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ottime notizie per la Sdg, che nella palestra "2 Giugno" firma un esordio con i fiocchi, battendo per 37 a 27 la Polisportiva Carrarese. "Unatteso e carico di emozioni" lo definisce il club, il cui risultato di fronte al pubblico amico è maturato dopo un inizio gara difficoltoso e al termine di un secondo tempo in cui i Seawolves hanno imposto il loro gioco. Partiti a singhiozzo, scontando anche l’emozione del ritorno in B, i locali hanno reso più fluide le loro azioni e hanno controllato gradualmente il match grazie a una difesa solida e affidabile. "Ilè sempre una partita speciale e l’emozione si è sentita – ha commentato l’allenatore Alessandro Perotto a fine gara –; nel primo tempo eravamo un po’ contratti, ma poi ci siamo sciolti e i ragazzi hanno dimostrato tutto il loro valore.