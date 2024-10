Nubifragi e temporali: in arrivo il maltempo in Campania (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Ci attendono ancora 4 giorni di pioggia, a causa di una nuova perturbazione atlantica che dapprima indugerà sullo Stivale, ma successivamente si isolerà in una circolazione ciclonica proprio sul cuore dell’Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega –“Tra oggi Napolitoday.it - Nubifragi e temporali: in arrivo il maltempo in Campania Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Ci attendono ancora 4 giorni di pioggia, a causa di una nuova perturbazione atlantica che dapprima indugerà sullo Stivale, ma successivamente si isolerà in una circolazione ciclonica proprio sul cuore dell’Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega –“Tra oggi

