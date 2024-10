Morte Liam Payne: i risultati dell’autopsia e le cause del decesso (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, ha lasciato sgomento il mondo della musica. Il cantante è deceduto dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Secondo i risultati dell’autopsia, Payne ha riportato ferite gravi, tra cui “una frattura della base del cranio”, che si sono rivelate fatali. Le indagini proseguono, con gli investigatori impegnati a interrogare i testimoni presenti sul luogo al momento dell’incidente. Nella stanza di Payne sono state trovate sostanze stupefacenti e alcol, che potrebbero aver contribuito alla tragica vicenda. Le autorità stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla caduta. I risultati dell’autopsia di Liam Payne L’autopsia ha confermato che Liam Payne è morto a causa delle ferite riportate dalla caduta dal terzo piano dell’hotel in cui alloggiava a Buenos Aires. Anticipazionitv.it - Morte Liam Payne: i risultati dell’autopsia e le cause del decesso Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladi, ex membro degli One Direction, ha lasciato sgomento il mondo della musica. Il cantante è deceduto dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Secondo iha riportato ferite gravi, tra cui “una frattura della base del cranio”, che si sono rivelate fatali. Le indagini proseguono, con gli investigatori impegnati a interrogare i testimoni presenti sul luogo al momento dell’incidente. Nella stanza disono state trovate sostanze stupefacenti e alcol, che potrebbero aver contribuito alla tragica vicenda. Le autorità stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla caduta. IdiL’autopsia ha confermato cheè morto a causa delle ferite riportate dalla caduta dal terzo piano dell’hotel in cui alloggiava a Buenos Aires.

Risultati dell’autopsia di Liam Payne : le cause della morte - “Data la posizione in cui è stato lasciato il corpo e le ferite riportate nella caduta, si presume che Payne non abbia tentato di proteggersi dalla caduta e potrebbe essere stato in uno stato di semi o totale incoscienza. Le forze dell’ordine hanno dichiarato che “oltre a ricostruire le circostanze della morte del musicista, l’indagine è volta anche a verificare l’eventuale coinvolgimento di ... (Biccy.it)