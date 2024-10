Montemesola, 4 talenti dell’associazione musicale Chimienti ammessi in conservatorio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoGabriel Carelli, Gabriele Leone, Federico Spada e Giovanni Vitti. Sono loro i 4 talenti quattordicenni, allievi dell’associazione musicale “Giuseppe Chimienti” di Montemesola con il Maestro Lorenzo De Felice, ammessi al conservatorio Giovanni Paisiello di Taranto. I quattro ragazzi suonano rispettivamente trombone, clarinetto, sax e tromba e studiano con il Maestro De Felice da quando erano poco più che bambini. Oggi li abbiamo incontrati e ci siamo fatti raccontare le loro emozioni. Tarantini Time è sempre in prima linea nel valorizzare le eccellenze del territorio e i suoi talenti. In questo caso parliamo di musica, elemento caratterizzante della comunità che vanta una tradizione bandistica di tutto rispetto. Tarantinitime.it - Montemesola, 4 talenti dell’associazione musicale Chimienti ammessi in conservatorio Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoGabriel Carelli, Gabriele Leone, Federico Spada e Giovanni Vitti. Sono loro i 4quattordicenni, allievi“Giuseppe” dicon il Maestro Lorenzo De Felice,alGiovanni Paisiello di Taranto. I quattro ragazzi suonano rispettivamente trombone, clarinetto, sax e tromba e studiano con il Maestro De Felice da quando erano poco più che bambini. Oggi li abbiamo incontrati e ci siamo fatti raccontare le loro emozioni. Tarantini Time è sempre in prima linea nel valorizzare le eccellenze del territorio e i suoi. In questo caso parliamo di musica, elemento caratterizzante della comunità che vanta una tradizione bandistica di tutto rispetto.

Montemesola - 4 talenti dell’associazione musicale Chimienti ammessi in conservatorio - Una storia di sacrificio e passione che renderà (ne siamo certi) onore al merito. Questi ragazzi meritano tantissimo perché concilieranno lo studio dello strumento e l’impegno in conservatorio con il loro percorso scolastico parallelo. In questo caso parliamo di musica, elemento caratterizzante della comunità che vanta una tradizione bandistica di tutto rispetto. (Tarantinitime.it)