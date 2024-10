La notte dei senza dimora. Incontri, dialoghi e percorsi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Torna a Como "La notte dei senza dimora", l’appuntamento che da 24 anni invita a entrare in contatto con la realtà di chi vive in strada, organizzato in concomitanza con la Giornata mondiale di lotta alla povertà, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1992. Quattro le giornate dedicate all’evento: il 18, 19, 20 e 26 ottobre, pensate per consentire a tutti i cittadini di comprendere la condizione esistenziale delle persone senza dimora, partecipando a Incontri, dialoghi, letture e percorsi itineranti. Quest’anno ci saranno due importanti momenti di convivialità: una colazione condivisa a base di dolci preparati in un laboratorio curato da Le Cesarine e Siticibo, sabato 19 alla Piccola Casa Federico Ozanam di via Cosenz 14, seguito la mattina dopo alle 9.30, dalla colazione condivisa, con i prodotti preparati durante il laboratorio. Ilgiorno.it - La notte dei senza dimora. Incontri, dialoghi e percorsi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Torna a Como "Ladei", l’appuntamento che da 24 anni invita a entrare in contatto con la realtà di chi vive in strada, organizzato in concomitanza con la Giornata mondiale di lotta alla povertà, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1992. Quattro le giornate dedicate all’evento: il 18, 19, 20 e 26 ottobre, pensate per consentire a tutti i cittadini di comprendere la condizione esistenziale delle persone, partecipando a, letture eitineranti. Quest’anno ci saranno due importanti momenti di convivialità: una colazione condivisa a base di dolci preparati in un laboratorio curato da Le Cesarine e Siticibo, sabato 19 alla Piccola Casa Federico Ozanam di via Cosenz 14, seguito la mattina dopo alle 9.30, dalla colazione condivisa, con i prodotti preparati durante il laboratorio.

