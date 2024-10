La Macagi si sveglia tardi,. Merano fa festa (Di giovedì 17 ottobre 2024) ALPERIA 31 CINGOLI 29 ALPERIA BLACK DEVILS : Colleluori, Selmi Frej, Fadanelli 3, Romei 2, Visentin, Gerstgrasser 6, Stricker, Starcevic 3, Werer 2, Raffeiner 4, Martini 5, Nunez 2, Milovic 4, Sperandio, Prantner M., Urban. All.: Prantner. Macagi CINGOLI: Noack, Albanesi, D’Agostino, D’Benedetto 3, Ciattaglia 2, Naghavialhosseini 5, Mangoni 5, Somma 3, Latini, Strappini 3, Rossetti, Compagnucci, Ceccardi 4, Makhlouf 4. All.: Palazzi. Arbitri: Di Domenico e Fornasier di Merano. È vano il gran finale interpretato dalla Macagi Cingoli battuta dal Merano che, +6 a 7’ dal termine, s’impone 31-29. Recrimina e riflette la Macagi Cingoli che procede a corrente alternata: è continua fino al 15’ (5-6), poi va a +4 il Merano che alterna progressioni a pause, sugli scudi il portiere Andrea Colleluori che (2018-19 e 2021) a Cingoli si è valorizzato. Ilrestodelcarlino.it - La Macagi si sveglia tardi,. Merano fa festa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ALPERIA 31 CINGOLI 29 ALPERIA BLACK DEVILS : Colleluori, Selmi Frej, Fadanelli 3, Romei 2, Visentin, Gerstgrasser 6, Stricker, Starcevic 3, Werer 2, Raffeiner 4, Martini 5, Nunez 2, Milovic 4, Sperandio, Prantner M., Urban. All.: Prantner.CINGOLI: Noack, Albanesi, D’Agostino, D’Benedetto 3, Ciattaglia 2, Naghavialhosseini 5, Mangoni 5, Somma 3, Latini, Strappini 3, Rossetti, Compagnucci, Ceccardi 4, Makhlouf 4. All.: Palazzi. Arbitri: Di Domenico e Fornasier di. È vano il gran finale interpretato dallaCingoli battuta dalche, +6 a 7’ dal termine, s’impone 31-29. Recrimina e riflette laCingoli che procede a corrente alternata: è continua fino al 15’ (5-6), poi va a +4 ilche alterna progressioni a pause, sugli scudi il portiere Andrea Colleluori che (2018-19 e 2021) a Cingoli si è valorizzato.

