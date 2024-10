Ilgiorno.it - “Il vaccino è veleno”. Il dentista “no vax” cremonese Tiziano Talamazzi radiato dall’Ordine

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Cremona, 17 ottobre 2024 – Aveva definito a più riprese ilanti Covid “un” e una “porcheria”. Intervistato sia dalle tv locali di Cremona sia da programmi nazionali, nel corso degli ultimi tre anni aveva ribadito le sue convinzioni, care alla galassia “no vax”, parlando – a detta sua con “prove alla mano” – di impotenza generata negli uomini, come una delle tante conseguenze della profilassi che a partire dalla fine del 2021 aveva permesso di abbattere la terribile epidemia responsabile di milioni di morti in Italia e in tutto il mondo. Ieri sera, al termine di una lunga camera di consiglio, l’Ordine nazionale dei medici odontoiatri gli ha presentato il conto, radiandolo.