Idf, gli ultimi istanti di vita di Sinwar ripresi dal drone (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – L'esercito israeliano ha diffuso in serata un video, realizzato grazie ad un drone, che riprenderebbe il capo di Hamas, Yahya Sinwar, responsabile dei sanguinosi attacchi del 7 ottobre, nei suoi ultimi istanti prima di essere ucciso. Nelle immagini si vede un uomo ferito che lancia un oggetto contro il drone. Seduto su una poltrona di un salotto sventrato al primo piano di un edificio parzialmente distrutto, l'uomo ha il volto nascosto da un tessuto che potrebbe essere una kefiah e ha in mano un oggetto somigliante a una sciabola che scaglia sul drone. FRAME DA VIDEO IDF - Il filmato di un drone dell'IDF in cui si vede Yahya Sinwar pochi istanti prima della sua eliminazione, 17 ottobre 2024. Quotidiano.net - Idf, gli ultimi istanti di vita di Sinwar ripresi dal drone Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – L'esercito israeliano ha diffuso in serata un video, realizzato grazie ad un, che riprenderebbe il capo di Hamas, Yahya, responsabile dei sanguinosi attacchi del 7 ottobre, nei suoiprima di essere ucciso. Nelle immagini si vede un uomo ferito che lancia un oggetto contro il. Seduto su una poltrona di un salotto sventrato al primo piano di un edificio parzialmente distrutto, l'uomo ha il volto nascosto da un tessuto che potrebbe essere una kefiah e ha in mano un oggetto somigliante a una sciabola che scaglia sul. FRAME DA VIDEO IDF - Il filmato di undell'IDF in cui si vede Yahyapochiprima della sua eliminazione, 17 ottobre 2024.

