Francesca Rocco trova un bimbo solo in strada e lo riporta a casa: “Perso dalla tata, è inaccettabile” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un episodio spiacevole quello in cui si è trovata coinvolta Francesca Rocco. L'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello si trovava a Milano, quando per strada ha visto un bambino da solo: "La situazione era molto pericolosa, non vorrei essere sua madre". Nei commenti, però, non sono mancate le polemiche di chi ritiene avrebbe dovuto evitare di filmare tutto. Fanpage.it - Francesca Rocco trova un bimbo solo in strada e lo riporta a casa: “Perso dalla tata, è inaccettabile” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un episodio spiacevole quello in cui si èta coinvolta. L'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello siva a Milano, quando perha visto un bambino da: "La situazione era molto pericolosa, non vorrei essere sua madre". Nei commenti, però, non sono mancate le polemiche di chi ritiene avrebbe dovuto evitare di filmare tutto.

