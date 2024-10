El Shaarawy fuori da Roma-Inter? Arriva il verdetto finale per Juric! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ivan Juric deve fare i conti con qualche problema fisico di troppo. Tra questi c’è anche quello di Stephan El Shaarawy, reduce da un infortunio al polpaccio. A pochi giorni da Roma-Inter il verdetto finale sulla sua presenza per la sfida di domenica sera. RECUPERI – Giornata particolarmente grigia a Trigoria, e non solo per per le condizioni metereologiche. Un forte temporale si è abbattuto sul Centro Sportivo giallorosso, mentre oggi pomeriggio la squadra di Ivan Juric era impegnata nella preparazione di Roma-Inter. Proprio da lì e in vista della sfida di domenica sera Arrivano notizie importanti su uno degli uomini in dubbio: Stephan El Shaarawy. L’attaccante italiano aveva accusato una lesione al polpaccio giocando da titolare la sfida contro il Monza, nella quale aveva dovuto chiedere il cambio. Inter-news.it - El Shaarawy fuori da Roma-Inter? Arriva il verdetto finale per Juric! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ivandeve fare i conti con qualche problema fisico di troppo. Tra questi c’è anche quello di Stephan El, reduce da un infortunio al polpaccio. A pochi giorni dailsulla sua presenza per la sfida di domenica sera. RECUPERI – Giornata particolarmente grigia a Trigoria, e non solo per per le condizioni metereologiche. Un forte temporale si è abbattuto sul Centro Sportivo giallorosso, mentre oggi pomeriggio la squadra di Ivanera impegnata nella preparazione di. Proprio da lì e in vista della sfida di domenica serano notizie importanti su uno degli uomini in dubbio: Stephan El. L’attaccante italiano aveva accusato una lesione al polpaccio giocando da titolare la sfida contro il Monza, nella quale aveva dovuto chiedere il cambio.

