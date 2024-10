Benji & Fede annunciano la tracklist dell’album Rewind, le date dei firmacopie (Di giovedì 17 ottobre 2024) A 10 giorni dall’uscita di Rewind, nuovo album di Benji & Fede, viene svelata la tracklist con le date dei firmacopie A 10 giorni dall’uscita di Rewind, nuovo album di Benji & Fede e primo da quando sono tornati insieme, viene svelata la tracklist: 12 brani che comprendono i due singoli già usciti Musica animale ed Estate Punk ed altri 10 inediti che segnano il nuovo corso di Benji & Fede. Tra questi anche Caro Amico, il brano più autobiografico, che, presentato sui social, uscirà venerdì 18 ottobre come anticipazione dell’album. Rewind – La tracklist Rewind Che Spettacolo Estate Punk Daisy Forte e Chiaro Tiratardi 100mila La Festa più Grande del Mondo Stelle Filanti Musica Animale Telepatico Caro Amico Benji & Fede si esibiranno il 16 novembre all’Unipol Forum di Assago (Milano) per un concerto che ha registrato il tutto esaurito in poco tempo. .com - Benji & Fede annunciano la tracklist dell’album Rewind, le date dei firmacopie Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) A 10 giorni dall’uscita di, nuovo album di, viene svelata lacon ledeiA 10 giorni dall’uscita di, nuovo album die primo da quando sono tornati insieme, viene svelata la: 12 brani che comprendono i due singoli già usciti Musica animale ed Estate Punk ed altri 10 inediti che segnano il nuovo corso di. Tra questi anche Caro Amico, il brano più autobiografico, che, presentato sui social, uscirà venerdì 18 ottobre come anticipazione– LaChe Spettacolo Estate Punk Daisy Forte e Chiaro Tiratardi 100mila La Festa più Grande del Mondo Stelle Filanti Musica Animale Telepatico Caro Amicosi esibiranno il 16 novembre all’Unipol Forum di Assago (Milano) per un concerto che ha registrato il tutto esaurito in poco tempo.

Benji & Fede annunciano il nuovo album Rewind - Benji & Fede annunciano il nuovo album Rewind, la copertina ritrae momenti importanti del loro passato Presentato in anteprima ieri sera nel programma di Amadeus Suzuki Music Party in onda sul Nove, Estate Punk è il nuovo singolo di Benji & Fede in uscita il 25 settembre. Benji & Fede – cover Rewind . (Spettacolo.eu)

Benji & Fede presentano il nuovo singolo dal titolo “Estate Punk” : ecco quando esce - Il nuovo singolo, dopo Musica Animale uscito a giugno, è “Estate Punk”, fuori il 25 settembre, Benji & Fede, il nuovo singolo è “Estate Punk”: la data dell’uscita il nuovo brando di Benji & Fede è una ballad dal sapore nostalgico che racconta di due persone che si amavano a 18 anni, e una sera dopo tanto tempo si rincontrano. (Superguidatv.it)

L’‘Estate punk’ di Benji & Fede comincia il 25 settembre - . LEGGI ANCHE: — Olly, piovono certificazioni e sold out per il tour autunnale Intanto, aumenta l’attesa per la reunion live a Milano: il concerto sold out sarà, infatti, il primo appuntamento dal vivo dopo l’ultimo concerto all’Arena di Verona nel 2021. Si tratta di una ballad dal sapore nostalgico, che racconta di due persone che, dopo essersi amate a 18 anni, si rincontrano molti anni ... (Funweek.it)