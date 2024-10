WWE: Sarà ancora Ethan Page l’avversario di Trick Williams ad Halloween Havoc (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La prima puntata di NXT su CW ci ha portato un nuovo campione, l’1 ottobre Trick Williams si è ripreso il titolo NXT contro Ethan Page e nuovi sfidanti al titolo sono emersi con Wes Lee galvanizzato dalla vittoria contro l’ex amico Zachary Wentz. Dopo una gran prestazione contro Randy Orton, la scorsa settimana, anche Je’Von Evans è stato inserito nel novero dei pretendenti e così per questa notte è stato indetto un triple threat match inserendo anche l’ex campione. “Vedrai il diavolo che c’è in me” Il triple threat è stato il main event della serata di NXT. Ritmi sin da subito elevatissimi com’era facile aspettarsi in un match con Lee e Evans. Page si è dovuto adeguare, ma ha saputo prendersi anche alcune pause lasciando che i due giovani spendessero energie importanti. Zonawrestling.net - WWE: Sarà ancora Ethan Page l’avversario di Trick Williams ad Halloween Havoc Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La prima puntata di NXT su CW ci ha portato un nuovo campione, l’1 ottobresi è ripreso il titolo NXT controe nuovi sfidanti al titolo sono emersi con Wes Lee galvanizzato dalla vittoria contro l’ex amico Zachary Wentz. Dopo una gran prestazione contro Randy Orton, la scorsa settimana, anche Je’Von Evans è stato inserito nel novero dei pretendenti e così per questa notte è stato indetto un triple threat match inserendo anche l’ex campione. “Vedrai il diavolo che c’è in me” Il triple threat è stato il main event della serata di NXT. Ritmi sin da subito elevatissimi com’era facile aspettarsi in un match con Lee e Evans.si è dovuto adeguare, ma ha saputo prendersi anche alcune pause lasciando che i due giovani spendessero energie importanti.

WWE : Trick Williams si riprende la cintura! Per Ethan Page anche una GTS da Punk nel post match - La premiére di NXT su CW si è conclusa con un grande main event, il tanto atteso match tra Ethan Page e Trick Williams con il titolo NXT in palio. Consiglio seguito dai due che hanno ritrovato subito le energie con Page che in faccia a CM Punk ha messo a segno una GTS su Williams, senza però riuscire ad ottenere il pin vincente. (Zonawrestling.net)

Ethan Page “Randy Orton è il modello a cui ogni wrestler dovrebbe aspirare” - L’attuale campione NXT ha avuto modo di parlare di diversi argomenti in una lunga conversazione con Chris Van Vliet nel podcast Insight, tra cui il suo debutto nello show giallo, i suoi obiettivi per il futuro, come si sente a lavorare con atleti così giovani e anche chi sono i suoi avversari per dream match Un nome che non sorprende La sua scelta numero uno è ricaduta su The Rock, ... (Zonawrestling.net)

WWE : Ethan Page “Ad NXT producono mostri della natura” - Questo è ciò che fa questo posto: crea mostri della natura. Intervistato da Chris Van Vliet sul podcast Insight ha avuto modo di parlare del roster giallo Il vecchietto di NXT “Mi sento vecchio, mi alleno con atleti collegiali di 20 anni che sono dei mostri della natura. Quando sono circondato da questi ragazzi guardandomi attorno realizzo di essere un 34enne, un vecchietto ora” L’età ... (Zonawrestling.net)