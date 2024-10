Tom Hardy risponde alla domanda se SPIDER-MAN apparirà in Venom: The Last Dance (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tom Hardy risponde alla domanda se SPIDER-MAN apparirà in Venom: The Last Dance Continuano a circolare voci sul fatto che Venom: The Last Dance, che prepara il terreno per un’alleanza tra Eddie Brock e Peter Parker in SPIDER-Man 4. La cosa ha senso perché sia Venom: Let There Be Carnage e SPIDER-Man: No Way Home hanno presentato scene post-credits con Venom sulla Terra-616, solo che quest’ultimo film lo ha rimandato a casa senza fare assolutamente nulla con quello che era un innegabile teaser eccitante. Il Multiverso, però, apre le porte a molte strade interessanti, quindi Venom: The Last Dance si conclude con l’arrivo di Eddie sulla Terra-616 per avvertire Spidey della minaccia rappresentata da Knull e sembra una possibilità concreta. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tomse-MANin: TheContinuano a circolare voci sul fatto che: The, che prepara il terreno per un’alleanza tra Eddie Brock e Peter Parker in-Man 4. La cosa ha senso perché sia: Let There Be Carnage e-Man: No Way Home hanno presentato scene post-credits consulla Terra-616, solo che quest’ultimo film lo ha rimandato a casa senza fare assolutamente nulla con quello che era un innegabile teaser eccitante. Il Multiverso, però, apre le porte a molte strade interessanti, quindi: Thesi conclude con l’arrivo di Eddie sulla Terra-616 per avvertire Spidey della minaccia rappresentata da Knull e sembra una possibilità concreta.

