Test di ingresso a Medicina, la proposta per abolirlo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La riforma presentata in Senato prevede l'accesso libero alla facoltà per sei mesi, poi una graduatoria nazionale basata sugli esami. Verrebbero aumentati anche i posti, dagli attuali 20mila a 25mila

Medicina - stop a numero chiuso e test ingresso per corsi di laurea - E' arrivato il via libera dalla 7^ Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso. Ad annunciarlo è il ministero dell'Università e della Ricerca. (Adnkronos) – Stop a numero chiuso e test ingresso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria. (Webmagazine24.it)

Stop ai test d’ingresso a Medicina - Odontoiatria e Veterinaria : primo semestre ad accesso libero - poi graduatoria nazionale - La riforma include, comunica il Mur, iniziative di orientamento già durante gli ultimi anni di scuola secondaria, con percorsi specifici per favorire l’ingresso nei corsi di laurea. Per gli studenti che non superano la selezione per il secondo semestre, sarà possibile utilizzare i crediti formativi acquisiti nei primi sei mesi per iscriversi ad altri corsi di laurea, offrendo così una seconda ... (Ilfattoquotidiano.it)

Università - addio al test di ingresso a Medicina : abolizione del numero chiuso nel primo semestre - Gli studenti potranno beneficiare di una formazione mirata e, in caso di mancata ammissione al secondo semestre, del riconoscimento dei crediti acquisiti per proseguire in altri percorsi di studio. Il disegno di legge di delega al Governo mira a garantire una selezione più equa, basata sulle competenze acquisite degli studenti. (Lapresse.it)