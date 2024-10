Ilgiorno.it - Squadra da record. Revellino-Marte rivince il Palio di Lodi. Sul cavallo c’è Erika

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stato ancora una volta il rionead aggiudicarsi ildi, andato in scena in piazza della Vittoria lo scorso 6 ottobre. La manifestazione, alla trentasettesima edizione, ha confermato il suo “appeal” e ha gremito il cuore cittadino. Per il rionesi tratta della terza vittoria consecutiva, una ciliegina sulla torta che ha ulteriormente allungato un dominio iniziato nel 2016 e interrottosi solo nel 2020 quando la kermesse non si disputò a causa del Covid e nel 2021 (anno in cui ad aggiudicarsi la sfida erano stati i portacolori del rione Sant’Alberto). Particolarità dellavincitrice è stato il fatto che a guidare ilfosse una giovane donna,Cannatà, 30enne che nella vita lavora come educatrice alla scuola primaria “Enrico Toti” di San Colombano al Lambro. "Il lavoro più bello del mondo - sottolinea –.