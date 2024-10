Sociologia del Territorio, per l’Irpinia la Regione sceglie l’ambito A5 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania ha affidato al Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 l’avvio della fase sperimentale del Servizio di Sociologia del Territorio in Irpinia. Il Consorzio, guidato dal Presidente Vito Pelosi e dal Direttore Generale Carmine De Blasio, si affianca a cinque Ambiti operativi in provincia di Napoli, a due nel Salernitano e ad uno, rispettivamente, nelle province di Caserta e Benevento. Il Servizio di Sociologia del Territorio rappresenta l’insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini, così come normato dalla Legge Regionale del 18 luglio 2023, n. 16. La Campania è stata la prima Regione d’Italia ad istituire il Servizio che introduce di fatto, in modo strutturato e continuativo, la figura del sociologo nei Piani Sociali di Zona. Anteprima24.it - Sociologia del Territorio, per l’Irpinia la Regione sceglie l’ambito A5 Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaCampania ha affidato al Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 l’avvio della fase sperimentale del Servizio didelin Irpinia. Il Consorzio, guidato dal Presidente Vito Pelosi e dal Direttore Generale Carmine De Blasio, si affianca a cinque Ambiti operativi in provincia di Napoli, a due nel Salernitano e ad uno, rispettivamente, nelle province di Caserta e Benevento. Il Servizio didelrappresenta l’insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini, così come normato dalla Legge Regionale del 18 luglio 2023, n. 16. La Campania è stata la primad’Italia ad istituire il Servizio che introduce di fatto, in modo strutturato e continuativo, la figura del sociologo nei Piani Sociali di Zona.

