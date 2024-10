Sinner a Riad con l’ombra della sentenza Halep: ma ciò che lo preoccupa è proprio quello che lo scagiona. Ecco perché (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sinner, tutti pronti a rincarare la dose col caso della Halep: ma le differenze ci sono. E vanno tutte a favore dell’azzurro, vediamo compe e perché. Nel frattempo, mentre l’invidioso Kyrgios continua la sua irruenta crociata contro Jannik Sinner, da un caso analogo a quello che ha coinvolto il nostro campione arrivano notizie che potrebbero infierire sulle speranze del 23enne altoatesino che, reduce dalla vittoria all’Atp cinese di Shanghai, ha ammesso di stare attraversando mesi difficili che gli hanno spento il sorriso. Mesi in cui Sinner ha fin qui provato a rispondere ad accuse e sospetti vincendo sul campo e accreditando la vittoria a talento e impegno. Secoloditalia.it - Sinner a Riad con l’ombra della sentenza Halep: ma ciò che lo preoccupa è proprio quello che lo scagiona. Ecco perché Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), tutti pronti a rincarare la dose col caso: ma le differenze ci sono. E vanno tutte a favore dell’azzurro, vediamo compe e. Nel frattempo, mentre l’invidioso Kyrgios continua la sua irruenta crociata contro Jannik, da un caso analogo ache ha coinvolto il nostro campione arrivano notizie che potrebbero infierire sulle speranze del 23enne altoatesino che, reduce dalla vittoria all’Atp cinese di Shanghai, ha ammesso di stare attraversando mesi difficili che gli hanno spento il sorriso. Mesi in cuiha fin qui provato a rispondere ad accuse e sospetti vincendo sul campo e accreditando la vittoria a talento e impegno.

