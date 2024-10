Sicurezza nei luoghi di lavoro, la patente a crediti spiegata ad aziende e studenti di Geometri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Speriamo che non sia un ulteriore adempimento burocratico ma un sistema virtuoso per le buone imprese che vanno premiate per i sacrifici che fanno anche per garantire la Sicurezza sui luoghi di lavoro” questa la sintesi del seminario informativo organizzato da CNA Arezzo e dalla società Oasi Arezzonotizie.it - Sicurezza nei luoghi di lavoro, la patente a crediti spiegata ad aziende e studenti di Geometri Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Speriamo che non sia un ulteriore adempimento burocratico ma un sistema virtuoso per le buone imprese che vanno premiate per i sacrifici che fanno anche per garantire lasuidi” questa la sintesi del seminario informativo organizzato da CNA Arezzo e dalla società Oasi

