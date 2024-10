Roma: Le Fée torna in gruppo, speranza Dybala, il Boca tenta Paredes (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma 16 ottobre 2024 - Le pause Nazionali volgono al termine e poco a poco i vari centri tecnici tornano a riempirsi. L'Italia ha giocato nella serata di lunedì la sua ultima partita, concedendo così un rientro anticipato a tutti gli Azzurri, ma così non vale per tutti i paesi. I recuperi più attesi e importanti in casa Roma al momento però sono altri e arrivano direttamente dall'infermeria, da cui però filtrano ottimismo e buone notizie. L'avvio di stagione dei giallorossi non è stato stellare e domenica sera alle 20:45 arriva l'Inter allo stadio Olimpico, per questo a Ivan Juric servirà tutto il supporto tecnico possibile, inteso come i migliori interpreti a disposizione, per fare risultato contro i Campioni d'Italia in carica. Sport.quotidiano.net - Roma: Le Fée torna in gruppo, speranza Dybala, il Boca tenta Paredes Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)16 ottobre 2024 - Le pause Nazionali volgono al termine e poco a poco i vari centri tecnicino a riempirsi. L'Italia ha giocato nella serata di lunedì la sua ultima partita, concedendo così un rientro anticipato a tutti gli Azzurri, ma così non vale per tutti i paesi. I recuperi più attesi e importanti in casaal momento però sono altri e arrivano direttamente dall'infermeria, da cui però filtrano ottimismo e buone notizie. L'avvio di stagione dei giallorossi non è stato stellare e domenica sera alle 20:45 arriva l'Inter allo stadio Olimpico, per questo a Ivan Juric servirà tutto il supporto tecnico possibile, inteso come i migliori interpreti a disposizione, per fare risultato contro i Campioni d'Italia in carica.

