Pecoraro Scanio “Stop cibo spazzatura, serve educazione alimentare” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nella Giornata mondiale dell’alimentazione Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e ultimo ministro ad aver organizzato alla Fao la conferenza nazionale sulla nutrizione, rilancia la proposta di vietare, almeno nelle scuole, “i cibi spazzatura pieni di grassi e sostanze chimiche, ultraprocessati che tutte le autorità scientifiche e sanitarie indicano come responsabili di obesità, sovrappeso e patologie gravi fin dall’infanzia”. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Pecoraro Scanio “Stop cibo spazzatura, serve educazione alimentare” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nella Giornata mondiale dell’alimentazione Alfonso, presidente della fondazione Univerde e ultimo ministro ad aver organizzato alla Fao la conferenza nazionale sulla nutrizione, rilancia la proposta di vietare, almeno nelle scuole, “i cibipieni di grassi e sostanze chimiche, ultraprocessati che tutte le autorità scientifiche e sanitarie indicano come responsabili di obesità, sovrappeso e patologie gravi fin dall’infanzia”. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pecoraro Scanio “Favorire gli investimenti in startup e innovazione” - “Germania, Francia e Spagna investono fino a dieci volte più dell’Italia su startup innovative e giovanili. Invece le nuove norme stanno creando più ostacoli che occasioni per i giovani innovatori. GENOVA (ITALPRESS) – Dal convegno Liguria Ecodigital al Talent garden di Genova Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, promotore della rete Ecodigital e già ministro, ... (Unlimitednews.it)

Pecoraro Scanio ”Affrontare siccità e crisi climatica come priorità” - (ITALPRESS). E occorre poi realizzare l’attuazione del referendum sull’acqua bene comune e una valida manutenzione e completamento degli invasi sottoutilizzati o ancora da completare o collegare prima di sprecare danaro pubblico in nuove megaopere. La grave crisi idrica in Sicilia, Sardegna e Puglia e le previsioni difficili in tutta Italia e anche nel bacino del Po impongono azioni decise. (Unlimitednews.it)

Pecoraro Scanio “Tutelare alberi essenziali contro crisi climatica” - ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, da ministro dell’agricoltura decise, d’intesa con l’allora ministro dell’Istruzione Tullio De Mauro, di reintrodurre la festa degli alberi nelle scuole nei giorni di San Francesco 4 ottobre e della primavera 21 marzo. (Unlimitednews.it)