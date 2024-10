Manovra, taglio tasse per ceto medio: "Benefici per redditi fino a 40mila euro" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgetti ha illustrato la Manovra di Bilancio approvata in Cdm e ha spiegato: "Quella sulla sanità è una delle poche spese che aumenta, resterà inviarata rispetto al Pil" Ilgiornale.it - Manovra, taglio tasse per ceto medio: "Benefici per redditi fino a 40mila euro" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgetti ha illustrato ladi Bilancio approvata in Cdm e ha spiegato: "Quella sulla sanità è una delle poche spese che aumenta, resterà inviarata rispetto al Pil"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Giorgetti conferma taglio del cuneo : “Supporto ai redditi medio-bassi” - Il ministro dell'Economia ribadisce i punti salienti della manovra approvata ieri dal Cdm: taglio del cuneo, pensioni, congedi parentali e sanità L'articolo Manovra, Giorgetti conferma taglio del cuneo: “Supporto ai redditi medio-bassi” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Con la manovra 2025 il taglio del cuneo fiscale diventa strutturale : a quanto ammonta la misura - Con la manovra 2025 arriva la conferma del taglio del cuneo fiscale e dei tre scaglioni dell’Irpef, che diventano strutturali: le due misure valgono da sole oltre la metà della legge di bilancio, intorno ai 14 miliardi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manovra 2025 - Bonus Bebè - cuneo fiscale - Irpef - pensioni - accise - sanità - taglio ai Ministeri : tutti i dettagli - Taglio del cuneo fiscale, fringe benefit, imprese e lavoro Il taglio del cuneo fiscale e l’Irpef in tre aliquote diventano strutturali. Previste risorse anche per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e per incentivare la natalità. Il finanziamento in Manovra è di 3,7 miliardi in più per il Fondo Nazionale, che verranno utilizzati per assumere giovani medici nei pronti soccorso. (Notizie.com)