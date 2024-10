"Ma come?". Adriana spiazza De Martino con un solo gesto: gelo ad Affari Tuoi | Video (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stefano De Martino è rimasto spiazzato dalla concorrente protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, martedì 15 ottobre, su Rai 1. La pacchista al centro dello studio, Adriana dalle Marche, che ha giocato insieme al figlio, a un certo punto ha provato a farsi offrire di più dal dottore. In particolare, quando le è stato chiesto di rivelare la cifra del suo mutuo ancora da estinguere, ha tentato di alzare la cifra per cercare di ottenere un'offerta più alta. Adriana, però, si è subito tradita, rivelando immediatamente la cifra reale, dunque ammettendo di aver mentito. Una vera e propria gag che ha fatto sorridere i telespettatori. Il conduttore stesso è rimasto spiazzato di fronte alle parole e al tentativo della donna. E infatti poi è rimasto completamente senza parole. Liberoquotidiano.it - "Ma come?". Adriana spiazza De Martino con un solo gesto: gelo ad Affari Tuoi | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stefano Deè rimastoto dalla concorrente protagonista della puntata diandata in onda ieri, martedì 15 ottobre, su Rai 1. La pacchista al centro dello studio,dalle Marche, che ha giocato insieme al figlio, a un certo punto ha provato a farsi offrire di più dal dottore. In particolare, quando le è stato chiesto di rivelare la cifra del suo mutuo ancora da estinguere, ha tentato di alzare la cifra per cercare di ottenere un'offerta più alta., però, si è subito tradita, rivelando immediatamente la cifra reale, dunque ammettendo di aver mentito. Una vera e propria gag che ha fatto sorridere i telespettatori. Il conduttore stesso è rimastoto di fronte alle parole e al tentativo della donna. E infatti poi è rimasto completamente senza parole.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il bluff di Adriana ad Affari Tuoi - mente al Dottore sul mutuo e Stefano De Martino se ne va di nuovo - Stefano De Martino, come spesso accade, ha preso ironicamente l'uscita dallo studio. Il Dottore non le ha creduto e, consapevole della cifra, ha offerto i 32mila euro che li avrebbero aiutati a estinguerlo. Continua a leggere . La concorrente Adriana delle Marche gioca ad Affari Tuoi di martedì 15 ottobre con il figlio Matteo. (Fanpage.it)

Adriana mente sul mutuo e litiga con il figlio. De Martino esce dallo studio - caos ad Affari tuoi | Video - "Oddio, a me piace il liscio e sento questo in camera, 'ohhhh', ma che stai a fare? Ma che è?", rivela la madre, con fare ruspante. Mamma e figlio arrivano a 3 pacchi dalla fine con un rosso, il più ambito da 300mila euro, e due blu che più blu non si potrebbe, 5 e 10 euro. “avete un mutuo?” “si” “può dire la cifra?” “320mila euro, che non è vero” “ma come” STEFANO CHE SE ... (Liberoquotidiano.it)