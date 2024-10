LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand per la spallata decisiva ad Ineos Britannia? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di regate della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Le imbarcazioni disputeranno due nuovi match race, con i neozelandesi che ormai intravedono la terza storica vittoria consecutiva dopo essersi involati sul 4-0. Ultima spiaggia invece per i britannici, che hanno un disperato bisogno di sbloccare il tabellino per evitare quantomeno il cappotto. Guidati dalla sapienza tattica e tecnica di Nathan Outteridge e Peter Burling i detentori del titolo non hanno finora sbagliato nulla, impedendo ai rivali di avvicinarsi alla vittoria in ognuno dei quattro match race disputati. Velocità, precisione e saggezza inarrivabili stanno dirigendo gli oceanici verso un nuovo trionfo in quel di Barcellona. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand per la spallata decisiva ad Ineos Britannia? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della quarta giornata di regate della finale diCuptra Team Newed. Le imbarcazioni disputeranno due nuovi match race, con i neozelandesi che ormai intravedono la terza storica vittoria consecutiva dopo essersi involati sul 4-0. Ultima spiaggia invece per i britannici, che hanno un disperato bisogno di sbloccare il tabellino per evitare quantomeno il cappotto. Guidati dalla sapienza tattica e tecnica di Nathan Outteridge e Peter Burling i detentori del titolo non hanno finora sbagliato nulla, impedendo ai rivali di avvicinarsi alla vittoria in ognuno dei quattro match race disputati. Velocità, precisione e saggezza inarrivabili stanno dirigendo gli oceanici verso un nuovo trionfo in quel di Barcellona.

