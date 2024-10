Liam Payne è morto: l’ex One Direction scomparso a 31 anni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dall’Argentina è arrivata una terribile notizia, Liam Payne è morto. Pochi minuti fa il noto sito americano ha rivelato che l’ex cantante degli One Direction è deceduto dopo essere caduto dal balcone del suo hotel. Diversi testimoni presenti nell’hotel in cui alloggiava il 31enne a Buenos Aires hanno raccontano che il ragazzo è caduto dalla sua stanza al terzo piano del CasaSur Palermo Hotel. TMZ ha fatto sapere: “Hanno confermato che è caduto dal terzo piano e non c’è stato nulla da fare. Non sappiamo se sia stato intenzionale o accidentale”. La polizia e un’ambulanza sono arrivate in pochi minuti chiamate sia dall’hotel che da alcune persone che hanno assistito alla scena, ma purtroppo era troppo tardi. Liam Payne è morto: le prime informazioni di TMZ. “Non è stato escluso che sia stato intenzionale, ma non possiamo ancora affermarlo con certezza. Biccy.it - Liam Payne è morto: l’ex One Direction scomparso a 31 anni Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dall’Argentina è arrivata una terribile notizia,. Pochi minuti fa il noto sito americano ha rivelato checantante degli Oneè deceduto dopo essere caduto dal balcone del suo hotel. Diversi testimoni presenti nell’hotel in cui alloggiava il 31enne a Buenos Aires hanno raccontano che il ragazzo è caduto dalla sua stanza al terzo piano del CasaSur Palermo Hotel. TMZ ha fatto sapere: “Hanno confermato che è caduto dal terzo piano e non c’è stato nulla da fare. Non sappiamo se sia stato intenzionale o accidentale”. La polizia e un’ambulanza sono arrivate in pochi minuti chiamate sia dall’hotel che da alcune persone che hanno assistito alla scena, ma purtroppo era troppo tardi.: le prime informazioni di TMZ. “Non è stato escluso che sia stato intenzionale, ma non possiamo ancora affermarlo con certezza.

Liam Payne - ex star dei One Direction - muore tragicamente dopo una caduta da un hotel in Argentina - I fan esprimono la loro gratitudine per il tempo trascorso da lui e per il suo impatto sulla loro vita, sottolineando il potere della musica nel creare connessioni profonde e significative. Molti artisti hanno condiviso il loro dolore sui social media, esprimendo le loro condoglianze e ricordi legati ai momenti trascorsi con lui. (Gaeta.it)

Liam Payne è morto : come e chi era il cantante - Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita di Liam Payne in strada. Il giovane artista è stato trovato in Argentina, nell’hotel Casa Street, nel quartiere di Palermo. La notizia sta sconvolgendo tutto il mondo, visto che il cantante è davvero molto famoso. La notizia, chiaramente, non sta sconvolgendo solo i fan della nota band musicale. (Latuafonte.com)

Musica - è morto Liam Payne : ex cantante degli One Direction - Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Lo riferisce la polizia locale. Aveva 31 anni. (Lapresse.it)