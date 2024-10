"La cifra più alta di sempre": ecco quanto può portarsi a casa Sinner con il Six Kings Slam (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Six Kings Slam è l'ultima trovata dei sauditi per provare a diventare rilevanti nel mondo del tennis. Fallito l'assalto alle Finals, rimaste saldamente nelle mani di Torino, Riyad si è dovuta accontentare di un evento-esibizione che è puro marketing. Cinque dei giocatori più forti del mondo (più Rune, che si ritrova lì perché chiamato ben prima che avesse un tracollo tecnico e mentale) si sfideranno per i soldi e poco altro, dato che questo mini torneo non mette punti Atp in palio. Chi alzerà il trofeo si porterà a casa 6 milioni di dollari, la cifra più alta mai messa in palio finora. PIOGGIA DI DOLLARI Per rendere l'idea di quanto sia esagerato il montepremi, basti pensare che Sinner ha guadagnato “soltanto” 2,2 milioni di dollari all'Australian Open e 3,6 all'US Open. Liberoquotidiano.it - "La cifra più alta di sempre": ecco quanto può portarsi a casa Sinner con il Six Kings Slam Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Sixè l'ultima trovata dei sauditi per provare a diventare rilevanti nel mondo del tennis. Fallito l'assalto alle Finals, rimaste saldamente nelle mani di Torino, Riyad si è dovuta accontentare di un evento-esibizione che è puro marketing. Cinque dei giocatori più forti del mondo (più Rune, che si ritrova lì perché chiamato ben prima che avesse un tracollo tecnico e mentale) si sfideranno per i soldi e poco altro, dato che questo mini torneo non mette punti Atp in palio. Chi alzerà il trofeo si porterà a6 milioni di dollari, lapiùmai messa in palio finora. PIOGGIA DI DOLLARI Per rendere l'idea disia esagerato il montepremi, basti pensare cheha guadagnato “soltanto” 2,2 milioni di dollari all'Australian Open e 3,6 all'US Open.

